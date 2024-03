Maailmakuulus Šveitsi luksuskellade tootja reklaamib: sinu unistused võivad juba homme täituda. See tähendab lahti seletatult, et saad lõpuks endale lubada seda miljon eurot maksvat ajanäitajat.

Kui keegi ilmuks kõrgseltskonda kellatootja Greco-Genève´i poolt valmis saadud ainulaadse käekellaga, siis põhjustaks see naerupahvakuid või paremal juhul tõsist imestust. Mis käkk see on? Pealegi tuleb selle eest välja käia lausa miljon eurot.