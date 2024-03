Eesti insener pani püsti tarkvaraäri, mida juhib tehisaruga

Automaatikainsener ja andmeteadlane Andres Kull avas novembris 2022 üsna skeptiliselt järjekordse tehisintellekti vestlusroboti, et proovida, mida see üles haibitud ChatGPT suudab. Teadlase jaoks oli positiivne ehmatus suur - see tõesti suutis uskumatult palju. Näiteks võib püsti panna tarkvarateenuse firma, nii et vestlusrobot teeb enamus asju sinu palvel ise ära.