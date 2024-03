Samsungi uued tehisaru funktsioonid jõuavad nüüd ka vanematesse nutiseadmetesse

«See on tarkvarapõhiste uute tehnoloogiate suur eelis, et neid saab piisavalt võimeka riistvara olemasolul tuua ka teistele mudelitele, seega on hea, et meie uusi tehisintellektil põhinevaid lahendusi saavad peagi kasutada ka eelmise aasta tippmudelite omanikud. Sel aastal on Samsungil plaanis tuua uued tehisaru lahendused enam kui saja miljoni Galaxy mobiiliseadme kasutajani,» sõnas Samsung Eesti mobiiliseadmete tootekoolitaja Alari Pennar.