«Auto pinnale ladestuvad sool ja pigi ning pidurite ja naastrehvide kulumisest tekib metalliosakeste kiht – kõik need koos võivad olla pindmise korrosiooni põhjusteks. Aja jooksul hakkab aga korrosioon tungima ka kere sisse. Võime kogemuse põhjal öelda, et praktiliselt igal autol on väikseid vigastusi värvkattes ning sellistes kohtades käivitub roostetamise protsess väga kiiresti. Seega tasuks kevadine autopesu teha põhjalikum, et roostet soodustavad tegurid oma autolt maha pesta,» räägib Aasala.