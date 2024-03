Apple´i viimane teade tehisintellekti arendamise kohta on hoopis Google´iga kokkuleppe sõlmimise võimalus Gemini tehisaru kasutamiseks, mida on teinud juba Samsung, kuid viimased kuulujutud näitavad, et uudised võivad kulmineeruda operatsioonisüsteemide iOS 18 ja macOS 15 versiooniuuendustega sel kevadel.