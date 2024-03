PLAAN PAIGAS: pikka nädalavahetust aitab sisustada tasuta arvutimäng

Nimelt on Epic Gamesi veebipoes täiesti ilma rahata saadaval lustakas seiklusplatvormer « Islets », mis viib meid taeva alla seiklema.

Metroidvania žanrisse kuuluva teose peategelaseks on väike armas sõdalane Iko, kelle ülesandeks liita omavahel taeva all hõljuvad saarekesed. Tee selleni on aga täis keerdkäike, kentsakaid karaktereid ja hirmuäratavaid vastaseid.