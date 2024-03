Voogedastusplatvorm pani peale keelu tissidele ja pepudele

Too sisu võib tähendada näiteks ülekandeid sellest, kuidas inimesed joonistavad või loovad muusikat. Viimasel ajal on aga aina populaarsemaks muutunud striimid, milles paljastatakse ihu nii palju kui platvormi reeglid lubavad.

Nüüd on aga asi läinud nii kaugele, et Twitch on pidanud reeglites korrektuure tegema.