Mängu häälnäitleja oli selles asjas nii hea, et ülemused käskisid tal kehvemini tööd teha

«Integrade» sisaldab kõrvallugu koos tegelastega, keda baasmängus ei olnud. Nende seas ka Yuffie, keda kehastab häälnäitleja Suzie Yeung. Yeung on lausa nii andekas, et ülemused käskisid tal kehvem olla.

Nimelt on mängus üks stseen, kus Yeung peab muuseas näitlema, et tal on süda paha.