ARVUSTUS ⟩ FreeClip - kõrvaklapid, mis ripuvad vabalt sinu kõrvalesta küljes

Kui kõrv on vaba, siis on vaba sissepääs kõigile kõrvalistele helidele ja mürale. Tavaliselt see ongi väga hea, sest kuuled ka seda, mis ümberringi toimub, kuid näiteks lennukis või isegi mürarikkas bussis või tänaval tähendab see, et sa ei kuule päris hästi, mis klappidest kostab.