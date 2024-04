100 MILJARDIT ⟩ Microsoft ja OpenAI ehitavad seninägematut hiigelarvutit, mis hakkab tehisaru treenima

Arvuti saab valmis 2028. aastal ja kannab nime Stargate. Microsoft ja OpenAI pole lähemalt kommenteerinud , mida see endast kujutab, kuid väljaanne The Information on ettevõtte töötajate käest siiski üht-teist teada saanud: seade hakkab kasutama ilmselt eraldi välja töötatud protsessorit ning oma võrgutehnoloogiat.

Samas märgib Futurism, et taoliste tohutute investeeringutega muutub selles valdkonnas raha tagasi teenimine aina keerukamaks. Enamik ettevõtteid, sealhulgas Microsoft ja OpenAI on pakkunud tehisintellekti põhiteenuseid seni tasuta, mõnikord lisades täiustatud tasulise mudeli, nagu OpenAI ChatGPT Plus. Samas maksavad paljud juba niigi igasuguste kuutasuliste teenuste eest alates Netflixist ja Spotifyst ning raske on ette kujutada, et tehisaru oleks veel üks massiline teenus, mille eest igaüks on nõus lisaks midagi maksma.