See pole aprillinali: Elon Muski tehisaru tuleb juba sel nädalal

Grok-1.5, vestlusroboti Grok täiustatud versioon, tehakse varajastele testijatele ja olemasolevatele Groki kasutajatele X-is kättesaadavaks lähiajal, teatas xAI neljapäeval tehtud avalduses.

Varasemalt sel kuul teatas Musk, et xAI teeb Groki avatud lähtekoodiga, päevi pärast seda, kui miljardär kaebas Microsofti (MSFT.O) toetatud OpenAI kohtusse, väites, et see on hüljanud oma algse missiooni kasumile orienteeritud mudeli kasuks.