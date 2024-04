Waymo isejuhtiv auto Los Angelese liiklusummikus. New Yorgis peab tehisaru juhitav masin toime tulema ka ettenägematute jalakäijatega, kes võivad Manhattanil igal hetkel teele hüpata.

New Yorgi linnapea Eric Adams kutsus üles kõiki isejuhtivate autode arendajaid tulema ja proovima oma tehnoloogiat rasketes New Yorgi liiklusoludes, et tehnoloogia saaks korralikult läbi testitud.