Samsung esitles oma uusi ülisäästlikke tehisaruga kodumasinaid

«Kogu energiasäästu taga on suures osas tehisaru (AI), mistõttu kannavad kõik turule toodud uued koduseadmed BESPOKE AI seeria nime. See tähendab, et seadmed analüüsivad nende kasutamist ja optimeerivad tööd sellele vastavalt, sealhulgas energiakulu,» sõnas Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar, «RF9000 Family Hub külmikule on lisatud ka spetsiaalne seitsmetolline LCD ekraan, kust on võimalik kõiki kodus olevaid asjade interneti (IoT) seadmeid kontrollida ja SmartThingsi äpp näitab kodust isegi ruumilist 3D vaadet.»

Kokku tõi Samsung avalikkuse ette 14 uut toodet, mille hulgas on näiteks Bespoke kahe uksega külmik koos AI Family Hub™+ tehnoloogiaga, Bespoke Infinite induktsioonpliit, Bespoke AI Laundry Combo™ pesumasin/kuivati, Bespoke Jet Bot Combo™ AI robottolmuimeja, Bespoke Jet AI™ tolmuimeja ja Bespoke Cube Air Infinite Line õhupuhasti.

Uus pesumasin mahutab rohkem, kuid on endiselt 60 cm sügavusega ning ülimalt energia- ja veesäästlik. Foto: Samsung

Samuti näitas Samsung ettevõtte BMF külmkappi ja pesumasinate valikut. Külmiku näol on tegemist esimese omataolise seadmega Euroopas, mis on saanud A energiamärgise. Seadmele on lisatud spetsiaalseid energiasäästutehnoloogiaid, mis aitavad vähendada selle energiatarbimist 56% võrreldes tavamudeliga. Selle oluliseks põhjuseks on Samsungi uus digitaalne inverterkompressor.

Uus A-40% tüüpi eriliselt energiasäästlik pesumasin on aga varustatud uudse Bubble Shot tehnoloogiaga, mis pumpab vett ringi trumli sees ja piserdab seda riietele, säästes energiat. Lahendus kasutab ka kuni 20% vähem vett, kui tavalised pesumasinad. Lisaks sellele on uutel pesumasinatel nn SpaceMax tehnoloogia, mis lubab masinasse panna kuni 11 kilogrammi pesu, kuid masinaise on siiski vaid 60 cm sügavusega.

Teiste hulgas näitas Samsung veel oma uut Bespoke Jet Bot Combo™ AI robottolmuimejat, kus kasutatakse tehisintellekti, et tuvastada põrandal olevaid objekte ja ringiliikuvaid inimesi või loomi. Lisaks parandab see tehnoloogia raskesti tuvastatavate asjade nähtavust nagu juhtmed, vaibad või põrandamatid.

Samuti suudab masin tuvastada, millise materjali peal parasjagu töötab. Näiteks kui seade on liikumas vaibale, saab masin otsustada, kas tõsta pesumopp üles, et vaipa mitte määrida.

Kõiki seadmeid on võimalik juhtida ja hallata Samsungi telefonirakendusest SmartThings, mille kaudu saab kasutaja enda seadmetest põhjaliku ülevaate ning samuti võib sealtkaudu kasutada AI Energy Mode funktsiooni, mis aitab veelgi enam energiat kokku hoida.