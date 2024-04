KADUNUD INIMESED ⟩ Tehisaru laastab selle pealinna San Franciscot üsna omapärasel moel

Selles tagasihoidlikus majas asuvad tehisintellekti valdkonna lipulaeva OpenAI ja Elon Muski Neuralinki kontorid. Enam pole vaja kvartalite jagu tööjõudu, et miljardiäri ajada, mis on toonud San Francisco linnale uue probleemi.

Tehisaru kasutamine maailma tehisaru pealinnaks nimetatud San Franciscos on selle linna inimestest tühjaks teinud ja ärihoonete koridorides ulub juba tuul. Vaatamata iduäride kaasatud miljarditele kuluvad need valdavalt tehisaru õpetatavate arvutite ehitamise ja käigus hoidmise peale. Inimesi on vaja aina vähem ja vähem, sest aina arendatav tehisaru teeb ära ka üha keerukamad tööd, nagu seda on näiteks koodikirjutamine.