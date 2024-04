Tiguan on Volkswageni üks kõige edukamaid mudeleid ning nüüd jõudis Eestisse selle kolmas põlvkond. Lisaks turboga varustatud diiselmootorile (TDI) ja kerghübriid-bensiinimootorile (eTSI) on uus Tiguan nüüd saadaval ka pistikhübriidina (eHybrid). Pistikhübriidil on täiselektriline sõiduulatus kuni 120 km (WLTP) ja 50 kW DC kiirlaadimise võimekus.