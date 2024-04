PODCAST ⟩ See «GTA 6» uudis ei üllata meid üldse

Allan on tagasi ning tal on jagada olulisi uudiseid! Lisaks räägib ta erinevatest videomängudest, mida ta eemaloldud aja jooksul on kogenud, nagu näiteks Nintendo viimane eksklusiivteos «Princess Peach: Showtime!» või üks viimase aja omapäraseim rollimäng «Dragon's Dogma 2».