Iga aastaga ilmub aina rohkem uusi videomänge. Ideaalseks näiteks on arvutimängude müügiplatvorm Steam, kust mullu võis leida tervelt 14 535 uhiuut teost .

Kuid kas uute mängude tegemine on üldse vajalik? Tundub, et inimesi need ei huvita. Vähemalt nii väidab värske statistika.