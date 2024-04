Venemaa hüperhelikiirusel aeroballistiline rakett Kh-47M2 Kinžal lennuki MiG-31K kõhu all olevat tabamatu ja analooge mitteomav, kuid ukrainlastele antud Ameerika õhutõrje on suutnud neid siiski alla tuua. Praegu on Vene sõjatööstuse võimekus toota selliseid relvi mitu tükki kuus.

Foto: Pavel Golovkin / AP / Scanpix