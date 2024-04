Pentagon: järelveetavate kahurite ajastu on läbi – see kestis just nii mitusada aastat

Pärast peaaegu üheksat sajandit on veetava suurtükisüsteemi aeg lõpule jõudmas. Seda väidab USA armee tulevikukomando pealik (Army Futures Command head) kindral James Rainey, kes leiab, et teenistus peab üle minema mobiilsele suurtükiväele, mis suudab kiiresti asukohta muuta ja teele asuda, vähendades vaenlase tule alla jäämise võimalust. Droonide levik tänapäeva lahinguväljadel on muutnud suurtükiväe leidmise ja hävitamise lihtsamaks, muutes liikuvuse esmatähtsaks.

Rainey tegi need kommentaarid USA armee globaalse jõu ühingu (Association of the U.S. Army’s Global Force) sümpoosionil. Breaking Defense'i sõnul teatas ta avalikkusele, et usub isiklikult, et oleme tunnistajaks veetava suurtükiväe õitsengu lõpule ja et veetava suurtükiväe tulevik ei ole helge.