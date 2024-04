Loodusfotograaf Remo Savisaar soovitab, kuidas nutitelefoniga kevadet jäädvustada

«Looduse pildistamine on väga mõnus ja mediteeriv tegevus, sest selleks tuleb aega võtta. Ei saa läbi metsa tormata, tuleb astuda teerajalt paar sammu kõrvale, võtta hoog maha ja märgata,» kirjeldab Savisaar looduse pildistamise üldisi põhimõtteid.

Vaata ringi ja leia, mis sind köidab

Fotograafia on märkamise kunst, mis tähendab, et erinevaid objekte tuleb vaadata ja otsida nendest just seda detaili, mis pilku köidab. Seega tuleb võtta looduses käies aeg maha.