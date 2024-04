Teretulemast Gemini ajastusse, ütleb tekst mobiiliekraanil. Google on teine tuntud üldise tehisintellekti arendaja OpenAI kõrval, kellel on plaan viia see igale töökohale, lihtsustades inimeste tööd. Nende tehisintellekt kannab nime Gemini.

Foto: Rafael Henrique /SOPA / ZUMA / Scanpix