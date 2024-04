See kaamera teeb inimesest alastifoto, isegi kui riided on seljas

3D-printeriga väljaprinditud kaamera taga on tehisintellekt, mis võtab tehtud pildid, laseb need läbi vastavate tehisaru algoritmide ning heidab modellidel riided seljast.

Kas see on Supermani röntgen-nägemine või mõni Star Treki trikk? Kahe kunstniku ettevõtmine NUCA on valmis saanud ulmefilmides nähtud kaamera, mis näitab inimesi pildil täiesti alasti, isegi kui neil on riided seljas. Ilmselt see toode vabasse kasutusesse ei jõua ning võib kasutajatele tuua hulga sekeldusi politseiga.