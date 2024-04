PODCAST ⟩ Eestis tehtud arvutimäng hullutab kogu maailma

Aprilli alguses jõudis Steami üks pisike Eestis tehtud arvutimäng, mis on osutunud üpriski suureks! Omapärane õudukas «Buckshot Roulette» on kaasahaarav ja sõltuvust tekitav, mistõttu on see jõudnud kümnete tuhandete mänguriteni, kelle seas ka ühed maailma kuulsamad youtuberid.