VIDEO ⟩ Nelikopter õpetati elektriliinil laadimas käima

Laadimistehnoloogia võib leida rakendust droonidel, mis täidavad mitmesuguseid tööülesandeid elektriliinide lähedal. Kõigepealt ongi see mõeldud autonoomsete droonide jaoks, mis teevad elektriliinide inspekteerimist – need kopterid on niikuinii alati elektriliinide läheduses.