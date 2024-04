Baltimaade automaaletoojaid tahavad hoogustada soiku jäänud heitmevaba liikuvust

«Hoolimata avalike arutelude käigus kõlanud seisukohtadest oleme veendunud, et autotööstuse tulevik on elektriline. Elektrilise liikuvuse areng Balti riikides on võrdlemisi aeglane,» ütles autode maaletoojaid ühendava liidu ellukutsuja ja juhatuse esimees Ilze Grase-Kibilde, «jõuame sammhaaval lähemale ajastule, mil tehnoloogia võimaldab muuta igat aspekti meie elus keskkonnasäästlikumaks kahjustamata sealjuures meie heaolu. Jätkusuutlikkus ja ELi kliimaeesmärgid on kahtlemata oluline eesmärk, kuid mastaapsete muutuste nägemiseks peab igaüks meist teadvustama elektriautode praktilisi kasusid pikas perspektiivis. Meie soov on panustada liiduna taristu arengu hoogustamisse, riigipoolsete läbimõeldud toetusmeetmete ja maksupoliitika väljatöötamisse ning tarbijate teadlikkuse tõstmisse.»