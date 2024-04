Üks aegade ägedamaid möllumänge on praegu täiesti tasuta saadaval

Nagu ikka, vastutab meie mängukontode täitumise eest Epic Gamesi veebipood, kus sel nädalal on tasuta jagamises silmapaistev möllumäng « Ghostrunner ».

Tegemist on üksikisikuvaates märuliga, mille keskmes Ghostrunner, kes leiab end keset futuristlikku maailma. Tema kahjuks soovivad aga pea kõik tema eluküünalt kustutada.

Et seda vältida, peab ta vastu astuma vastaste hordidele. See tähendab palju seintel jooksmist, hüppamist, vastaste elimineerimist mõõgahoopidega ja palju muud. Möll on tempokas ja äärmiselt äge!