Ukraina purustatud elektrivõrku hakatakse taastama ja juhtima tehisaruga

Soome on samuti oma elektrivõrgu pärast mures

Aprillis möödub aasta Soome NATO liikmestaatuse saavutamisest. Soomel on samuti pikk piir Venemaaga ning kaks veealust energiaühendust Eestiga, mille elektrisüsteem, nagu ka Leedu ja Läti oma, on tihedalt seotud Venemaa süsteemiga.

Ukraina sõda on näidanud, et energia infrastruktuur on üks Venemaa rünnakute peamisi sihtmärke. Seega aitab R-GRIDi projekt parandada NATO liitlasriikide ja partnerriikide energiaturvalisust, rõhutab dr Päivi Mattila, kes on Laurea Rakenduskõrgkooli turvalisusuuringute programmi direktor ja projekti kaasdirektor.