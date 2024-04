5G JAOKS RUUMI ⟩ Elisa alustab maikuus 3G võrgu sulgemisega

«5G tehnoloogia arendamise kõrval on 3G võrgu sulgemine üks meie lähiaastate kõige suuremaid strateegilisi projekte, mis lubab tuua välkkiire mobiilse interneti veelgi rohkemate inimesteni. Täna 3G võrgu poolt hõivatud sagedusressursse ja riistvara on võimalik edaspidi kasutada 4G ja 5G võrkude tarbeks,» ütles Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli, «sagedusmahud on piiratud vara ning aja ja klientide ootustega kaasas käimiseks on uuemate tehnoloogiate prioritiseerimine õige valik.»