TEHISARU EKSPERT SELGITAB ⟩ Mis on suured keelemudelid ja kuidas neid kasutada?

LLM-ide võime töödelda suures koguses tekste ja andmeid muudab selle kasulikuks erinevate ülesannete automatiseerimisel ja täiustamisel – andmeotsingutest ja aruannetest kliendipäringutele vastamiseni, mis tavaliselt nõuavad rohkelt aega ja inimressurssi, mille pärast paljud tööülesanded on Tõnisoni sõnul nüüd lihtsamani tehtavad.

Tõnison lisas, et on ettevõtteid, kes saaksid oma tegevusvaldkonnast lähtuvalt kasutusse võtta pilvepõhiseid keelemudeleid, aga ka neid, kes peaksid äririskide maandamiseks eelistama majasiseseid lokaalsed keelemudeleid: «siin tasub esmalt hinnata, millised on ettevõtte ressursid, vajadused, andmete tundlikkus ning ettevõtte IT-oskuste tase.»