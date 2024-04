Erinevatelt elualadelt pärit teadlased, insenerid ja leiutajad on saanud kaheaastase kahe miljoni dollari suuruse stipendiumi, et aidata USA kosmoseagentuuril NASA valmistuda Kuu pinna uurimiseks. Katsetuste eesmärgiks on muu hulgas jõuda otsusele, kas sellisel neljajalgsel robotil oleks Kuu pinnal eeliseid näiteks ratastel või roomikutel liikuvate sõidukite ees ning samuti loodavad uurijad aru saada ka sellest, milliseid ülesandeid sellised robotid parimal moel lahendaksid.