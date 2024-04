Iraan ründas Iisraeli Venemaa näpunäidete järgi

See tähendab, et Iraani pealetung kasutas ballistiliste rakettide, tiibrakettide ja droonide segaparve – kombinatsiooni, mis on olnud olulise tähtsusega Venemaa katsetes tungida läbi Ukraina õhu- ja raketikaitse.

Iraani õhulöök koosnes ligikaudu 170 droonist, 30 tiibraketist ja 120 ballistilisest raketist. Droonid lasti välja palju varem enne ballistiliste rakettide väljalaskmist, väga tõenäoliselt eeldades, et need jõuavad Iisraeli õhutõrjeaknasse umbes samal ajal kui tiibraketid.

Sellise paketi eesmärk on lasta aeglasematel tiibrakettidel ja droonidel tähelepanu hajutada ja õhutõrjet üle koormata, et võimaldada märksa raskemini alla tulistavatel ballistilistel rakettidel sihtmärkideni jõuda. Tõenäoliselt eeldasid iraanlased, et vähesed tiibrakettidest ja droonidest tabavad oma sihtmärke, kuid lootsid tõenäoliselt, et oluliselt suurem protsent ballistiliste rakettide seast tabab tähtsaid rajatisi.