Aga palun: vesinikul töötava sisepõlemismootoriga võidusõiduauto teeb oma esmasõidu selle aasta maikuus

Kuigi mõned autotööstuse eksperdid on vesiniku, kui planeeti kaitsva lahenduse, potentsiaali peaaegu täielikult maha kandnud, siis mõned märkimisväärsed tegijad nagu Toyota ja Alpine'i emafirma Renault on seda aktiivselt uurinud, kasutades nii kütuseelementidega elektrijõuallikaid kui ka H2-ga töötavaid põlemismootoreid. Vesiniku kasutamine sisepõlemismootoris on erilist huvi pakkunud võidusõidumaailmas, kus traditsioonilised entusiastid ei taha näha sisepõlemismootorite tunnetuse ja iseloomuliku mootorimüra kadumist, mis asenduks steriilsema täis-elektrilise võidusõidu tulevikuga.