Jaapani ettevõte Astroscale teatas eelmisel nädalal, et nende ADRAS-J (Active Debris Removal by Astroscale-Japan ehk ADRAS-J) missioon on edukalt kohtunud H-2A tüüpi raketi teise astmega, jõudes selle kosmilistesse avarustesse eksinud objekti lähedale ehk kõigest mõnesaja kilomeetri kaugusele.