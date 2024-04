See Eesti videomäng jõudis just veelgi suurema publiku ette

Aastal 2020 jõudis Steami loopõhine seiklusmäng «Death and Taxes», milles mängija kehastub Surmaks endaks. Tema eesmärgiks saab otsustada, kelle maine teekond on otsakorral ning kes saab elu edasi nautida.

Nimelt teatasid arendajad, et «Death and Taxes» on saadaval ka PlayStation 5 ja PlayStation 4 peal. Kahte konsooli on ülemaailmselt kokku müüdud pea 170 miljonit.