VIDEO ⟩ Huawei tõi välja hammasratastega telefoni, millel on Hiinas tehtud kiip ja 5G

Huawei uus tipptelefon Pura 70 pürib maailma parima kaameraga mobiili tiitlile, nii nagu oli eelmise Mate 60 mudeliga. Vaatamata USA sanktsioonidele on Hiina tootja arendanud uudismudelile oma kiibistiku ja 5G kiirusega andmeside.

USA kaubandussanktsioonide all olev Hiina tehnoloogiaettevõte Huawei on viimaste aastate jooksul lääne tehnoloogiast rohkem iseseisvunud ja nende uudismudel Pura 70 tuli sel nädalal välja Huawei enda arendatud kiibiga, mis vaatamata sanktsioonidele pidi tagama telefonile ka 5G võrgu kiirused. Kuid uue seeria tippmudelil on ka üks omapärane kaameralahendus, mida pole viimasel ajal kohatud.