Salvador Dali 120 sünnipäeva künnisel saate ta endaga rääkida

Salvador Dalí, üks sürrealismiliikumise silmapaistvamaid kunstnikke, on tuntud oma unenäoliste kujutiste ja tavatute kombinatsioonide poolest. 1938. aastal loodud «Lobster Telephone» on täpselt see, millele nimi vihjab: kipsist vähk ühendatud tõelise telefoniga.