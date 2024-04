Algab «CS2» tippturniir, kus saab taas näha mängimas kahte eestlast

Kui mullu HLTV poolt maailma paremuselt kolmandaks «CS2» mängijaks valitud Robin «ropz» Kool on tippturniiridel regulaarne osaleja juba aastaid, siis GamerLegioni noorel talendil Andreas «aNdu» Maasingul seisab ees oma senise karjääri tipphetk.

GamerLegioni akadeemiast põhimeeskonda edutatud aNdu on ületanud kõiki ootuseid. Aprilli algusest on Maasing mänginud kuues HLTV kohtumises. Neist kolmes on ta olnud statistiliselt tiimi parim ja kahes mängus paremuselt teine.