Venemaa sissetung Ukrainasse on näidanud, et lahingus on otsustavaks relvaks saanud droonid. Tiibadega luuredroonid aitavad väga täpselt sihtmärke kindlaks teha ja tulejuhtimist parandada. Saksa tootja uus tehas Ukrainas aitab lennuvahendeid kiiremini kasutusse võtta ilma pika logistilise ahelata.

Foto: Quantum-Systems