VIDEO ⟩ Teadlased panid e-tõukeratta üksi, ilma inimeseta kohale sõitma

Elektritõukerattaga on hea suvalisest punktist linnas suvalisse teise punkti jõuda, kuid pahatihti on lähim vaba sõiduriist mõnikord kilomeetri(te) kaugusel, mis mugavuse efekti ära nullib. Mis oleks, kui tõukekas ise sõita soovija juurde tuleks? Saksa teadlased proovisid järele ja see on võimalik.