Samsung esitles oma uusi tehisaruga varustatud nutitelereid ja ribakõlareid

OLED telerite vallas tõi Samsung välja maailma esimese peegeldusvastase OLED ekraani, mis eemaldab ebameeldivad peegeldused, kui telerit vaadatakse näiteks päikesepaistelisemas toas.

Seadmed on varustatud Neo QLED 4K mudeliga tulnud võimeka NQ4 AI Gen2 protsessoriga ning OLED HDR Pro tehnoloogiaga, mis muudab pildi rikkalikumaks. Lisaks on värsked OLED ekraanid varustatud Samsungi Motion Xcelerator 144 Hz tehnoloogiaga, mis on spetsiaalselt suunatud mänguritele, kelle jaoks on oluline ekraani kiire värskendussagedus.

Samas ruumis kuuleb heli vaid kindlas kohas

Koos uute teleritega näitas Samsung ka värskeid Q-seeria ribakõlareid, näiteks Q990D, millel on 11.1.4 kanaline heli ja juhtmevaba Dolby Atmos tugi. Seadmel on Sound Groupingu funktsioon, mis suunab heli konkreetsesse kohta, et see ei segaks toa teistes osades olevaid inimesi.

Lisaks näitas Samsung uusi üliõhukesi ribakõlareid S800D ja S700D, mis on loodud olema äärmisel väikesed, kuid pakuvad siiski korralikku heli ja Samsungi ribakõlaritele omast Q-Symphony funktsiooni, mis kasutab heli mängimiseks samaaegselt nii ribakõlari kui ka teleri kõlareid.

See pildiraam on ühtlasi ka kõlar. Foto: Samsung

Viimase tootena näitas Samsung ka ettevõtte uut toodet Music Frame, mis on sisult samaaegselt nii kõlar kui ka kunstiteos. See on inspireeritud Samsungi telerist The Frame. Seade mängib muusikat ja on samaaegselt pildiraam, kuhu saab sisse pista mõne väiksema kunstiteose või isikliku foto.

Uued 8K Neo QLED telerid tulevad turule kahes mudelis QN900D ja QN800D, suurustes 65 tolli, 75 tolli ja 85 tolli. Neo QLED 4K mudelite suurused algavad 55 tollist ja lähevad kuni 98 tollini. Uutest OLED teleritest tuleb turule kolm mudelit – S95D ja S90D ning suurused varieeruvad 48 tollist 83 tollini.