SA PÜHA PÜSS ⟩ USAs tuli müügile sellise taparelvaga varustatud robotkoer

Uus mänguasi püromaanidele, robotkoer Thermonator on varustatud tõelise leegiheitjaga! Kui arvasid, et robotkoerad ei saa veelgi ägedamaks muutuda, siis see on vale puha. Thermonator on nüüd müügil pärast seda, kui tootja Throwflame seda eelmisel suvel esmakordselt tutvustas.