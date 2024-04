TikToki omanik: kui nii, siis paneme oma poe USAs kinni

TikToki omanikfirma ByteDance eelistab sulgeda oma kahjumit tootva rakenduse USAs, kui kõik seaduslikud võimalused on ammendatud, et vältida platvormi keelustamist USA äpipoodides, teatasid allikad. TikToki tööks hädavajalikud algoritmid on ByteDance'i üldise tegevuse tuumaks, mistõttu on rakenduse müük koos algoritmidega väga ebatõenäoline.