Tasuta arvutimäng näitab külma sõda uuest vaatevinklist

Ikka ja jälle peame olema tänulikud Epic Gamesi veebipoele, kus jagatakse igal nädalal ilma rahata mänge ära. Sel korral on neid kaks, millest esimene on « INDUSTRIA ».

See on üksikisikuvaates tulistamismäng, mis näitab külma sõja lõppu alternatiivsest vaatevinklist. Mängija viiakse teekonnale, mis on täis saladusi ja intriige.