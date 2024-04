KÜBERTURBE EKSPERT Täna aitab küberruumis pettasaamist vältida üksnes reaalne ohutaju

Küberkurjategijate oskused on kasvanud piirini, kus rünnaku ohvriks võib langeda täiesti igaüks. Seetõttu ei piisa enda kaitsmiseks enam üksnes viirusetõrjest või ainult 3–4 veebilehe kasutamisest, vaid reaalse kaitse suudavad tagada üksnes põhjalikumad teadmised ja tähelepanelikkus, soovitab Elisa infoturbejuht.

Teadlikkus küberturvalisusest on praegu kindlasti kõrgem kui veel mõnedki aastad tagasi. Enam ei räägita küberohtudest kui millestki kaugest, mis puudutab ehk suurfirmasid või ise häkkimisega tegelejaid, vaid pigem on hakatud mõistma, et rünnakud, pettused ja privaatsusriskid võivad mõjutada igaüht.