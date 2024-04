VIDEO Vaadateski kõhe: India idufirma saatis isejuhtiva auto kaootilisse liiklusse

India idufirma Swaayatt Robots isejuhtiva auto tegijad on öelnud, et kui neil õnnestub see tehnoloogia India tänavatel tööle saada, siis on see universaalne ja ilmselt saab hakkama kus iganes. Nende avaldatud videos on nii kõhedaid hetki, et kuigi masin võib seal hakkama saada, on närvikõdi kaasreisijatel ikkagi päris suur.