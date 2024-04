NUTISÕLTUVUS Üle pooltes Eesti peredes on õhtusöögi ajal nutitelefonide kasutamine keelatud

«Nutiseadmed aitavad meie igapäevaelu lihtsamaks muuta ja see on ka peamine põhjus, miks soetatakse lastele telefone alles siis, kui on koolimineku aeg. Võimalus oma lapsele helistada, sõnumeid saata või tema asukohta jälgida aitab vähendada lapsevanema muret ning loob lapsele turvatunde, sest kõik pereliikmed on vaid kõne kaugusel,» sõnas Samsung Eesti koolitusjuht Alari Pennar.

Natuke vähem kui pooled lapsevanematest arvavad, et telefon aitab kaasa lapse iseseisvuse ja vastutustunde arengule (41%) ning nutiseade on ka populaarne asukoha jälgimise vahend, mida märkis oluliseks 40% vastanutest.

Lisaks erinevatele funktsioonidele ja rakendustele, mis aitavad lapse nutikasutust kontrolli all hoida, on suures osas peredes paigas ka n-ö nutivabad traditsioonid, et noorukid virtuaalmaailma liialt ära ei kaoks. Näiteks 55%-l vastanutest kehtib kodus reegel, et õhtusöögilauas telefone ei kasutata. Natuke alla poole lapsevanematest ehk 49% leiab, et kindlasti peaks koos aega veetma ka väljaspool ekraane ehk korraldatakse perekondlike lauamänguõhtuid või minnakse õue loodust nautima.