Selline päikesepaneelide ja akujaama kooslus lubab elektrimüügi tulu oluliselt suurendada või oma elektriarveid vähendada. Tõsi, see konkreetne lahendus on kodumajapidamise jaoks liiga suur, kuid väikesele päikesepargile tagab lisateenistuse ja võrgule suurema stabiilsuse.

Akukonteinerist on juba saanud lahendus, mis lubab päeval salvestatud energiat õhtul tulusalt maha müüa. Mõnikord on hinnaerinevused isegi kordades. Esimesi taolisi energiajaamu on juba Eestis paigaldatud ja need toovad omanikule lisatulu.