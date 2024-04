«MAAILMALÕPU» TÕRJUJAD CERNi tuumauuringute kiirreageerijad hakkavad sõitma Eestis arendatud platvormidel

«Väheoluline pole ka see, et need CERNi ohutust toetavad platvormid arendab parimas mõttes tavaline Eesti masinatööstusettevõte, OÜ Eesti Kraanavabrik. Maailma inseneeria tipus ei tegutse enam ainult üksikud Eesti idufirmad, vaid paljud paarkümmend aastat tagasi alustanud Eesti tööstusettevõtted on tänaseks sealmaal, et Euroopa Liidus kvaliteedi poolest konkurente kuigivõrd ei leidu,» ütles Haran.