MAHAVISATUD VÕIMALUS: populaarne seriaal väänab mängustuudio käsi

Väidetavalt survestab Microsoft kulisside taga «Fallouti» mängude arendajat Bethesdat, et need ühel või teisel moel kiiremas korras mõne uue mängu inimesteni toimetaksid.

Seda kinnitas näiliselt ka Bethesda ninamees Todd Howard hiljutises intervjuus: «Üks asi, millele me keskendume, on ilmselgelt tagada, et mängud oleksid kõrgeima kvaliteediga, aga ka leida viise oma toodangu suurendamiseks, sest me ei taha ka nii kaua oodata. See pole kunagi meie plaan.»