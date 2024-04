Registreeri kohe 1400 eurose auhinnafondiga OlyBet «CS2» turniir tuleb taas!

*VIP-pääsmed MÖÖ-LANile: 5 pääset 7.-9. juunil toimuvale MÖÖ-LANile, mille põhiturniiri auhinnafond on 10 000 €. Pääsmetega koos on võistkonnale kohapeal ette valmistatud võimsad arvutid ja mängurimonitorid. Transporti ning ööbimist pääsmed ei sisalda. Kui võistkonnal on juba varasemast olemas MÖÖ-LANi piletid, tagastatakse nende ostuhind.